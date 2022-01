Giugliano-Torres a porte aperte: «Biglietti a prezzi agevolati»

La sfida dell'anno si giocherà regolarmente domenica allo stadio De Cristofaro. Il Giugliano, capolista del girone G, affronterà l'avversaria più temibile in ottica promozione. Una gara che può valere la stagione. La società, come confermato in una nota, ha ritenuto di dover abbassare i prezzi dei tagliandi della gara. «Una dimostrazione di affetto verso i tifosi - si legge ancora nel comunicato - dettata dall'importanza del match e dal fatto che i nostri supporters sono lontani dallo stadio da oltre un mese».

La formazione guidata da Giovanni Ferraro è ferma ai box da diverse settimane. Molti giocatori della rosa, proprio di recente, sono stati colpiti dal Covid.