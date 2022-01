Giugliano, con la Torres il match che vale una stagione: «Noi carichi»

«E’ passato un mese dalla nostra ultima gara ma nella nostra testa non è cambiato nulla, non vediamo l’ora di tornare in campo. I 40 giorni lontani dal prato verde sono stati un disagio e una sofferenza per ognuno di noi».

Sono le parole di Giovanni Ferraro, tecnico del Giugliano, che domani ospita la Torres. E' il match più atteso della stagione, che vedrà opposte le prime due squadre del girone G. «E’ stato un inizio di gennaio un po’ turbolento causa pandemia - aggiunge Ferraro - E’ chiaro che non è stato semplice, sia per la cosa in sé che per il lavoro a ranghi ridotti. La condizione generale è buona, abbiamo una rosa forte e ampia, non siamo qui a cercare alibi. Ognuno dovrà dare il massimo del massimo. Non tutti i ragazzi sono sullo stesso livello fisico, è normale ed è fisiologico. Ma poco conta, la nostra testa è totalmente focalizzata al match di domani».