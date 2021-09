Giugliano, 3 gol per superare il Matese Ferraro: «Questa squadra ha un'anima»

Ancora un successo in amichevole per il Giugliano di Giovanni Ferraro, che ha superato di misura (3-2) l'Fc Matese. I tigrotti chiudono in bellezza la pre-season e il ritiro a Rivisondoli. Da martedì si torna a Giugliano per preparare al meglio l'esordio in campionato, fissato per domenica in casa della Torres. “Abbiamo lavorato tanto e bene in questo periodo - spiega il trainer Ferraro - Il ritiro, sia quello a Giugliano che a Rivisondoli, è servito per migliorare la condizione e l’amalgama sul prato verde, ma soprattutto è stato fondamentale per costruire il gruppo e la nostra anima. Adesso c’è e si vede, sono molto contento dei ragazzi, professionisti veri. Ora meritano qualche giorno di riposo, da martedì inizierà la settimana tipo che ci porterà all’inizio di una stagione che sarà certamente complessa ma ci auguriamo anche piena di soddisfazioni".

Domenica il primo impegno ufficiale: "Incontreremo la Torres - aggiunge Ferraro - un primo banco di prova importante, m adesso bisogna di staccare un po’ la spina per 48 ore, stare con le famiglie è importante. Sappiamo per cosa stiamo lavorando e dove vogliamo arrivare, la società ci fa stare bene su tutta la linea".