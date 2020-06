Guglielmo Tudisco, il nuovo tecnico del Giugliano, sarà presentato venerdì alla città nel corso di una conferenza stampa. L'allenatore, in passato alla guida della Primavera dell'Avellino, è stato individuato come il successore di Massimo Agovino, l'uomo che ha legato il suo nome alla promozione dall'Eccellenza alla serie D.



La società gialloblu, che ha già confermato 4 giocatori della vecchia guardia (Liccardo, Carbonaro, Di Girolamo e Caso Naturale), è ancora in lizza per un ripescaggio in serie C. I parametri richiesti della Federazione (bacino di utenza, stadio e piazzamento nella stagione appena archiviata) autorizzano a ben sperare. La società intanto, attraverso la voce dei presidenti Luigi e Gaetano Sestile, ha fatto sapere di essere intenzionata ad allestire una squadra di diversamente abili e una compagine femminile.





