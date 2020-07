Il Giugliano ha ufficializzato la data del ritiro estivo. I tigrotti partiranno il 31 luglio alla volta di Campitello Matese o Roccaraso (la scelta sarà resa nota nelle prossime ore) e resteranno lontano dal De Cristofaro (nella foto) fino all'8 agosto. A Giugliano, nell'impianto comunale di via Pigna, si terrà invece la seconda parte del ritiro precampionato. Sul fronte mercato, la società gialloblu è ancora sulle tracce di un difensore centrale, chiamato a sostituire Andrea Impagliazzo. Il forte difensore ischitano, infatti, è stato tra i pochi a non rinnovare con il club anche per la prossima stagione. I dirigenti del Giugliano, in primis il dirrettore sportivo Franco Mango, stanno monitorando diversi under, in particolare alcuni giovani calciatori classe 2002. © RIPRODUZIONE RISERVATA