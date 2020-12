Ultimo allenamento dell'anno per gli uomini guidati da Roberto Carannante. Una seduta di allenamento completa, quella di stamani, con tanto di partitella finale. La rosa è al completo e per Carannante - salvo infortuni o vicissitudini legate al Covid - ci sarà l'imbarazzo della scelta nel prossimo turno. Una giornata di campionato che vedrà il Giugliano opposto ai cugini del Savoia. Si giocherà al De Cristofaro (a porte chiuse), ma il clima sarà ugualmente incandescente in città.

L'anno scorso il match tra Savoia e Giugliano, quello che si disputò a Torre Annunziata, fu segnato da non poche polemiche. In casa gialloblu, intanto, si attende la comunicazione della Lega in ordine alle date dei recuperi delle sfide - entrambe in programma al De Cristofaro di Giugliano - con Carbonia e Arzachena. La società, come trapelato nelle ultime ore, starebbe sondando ulteriormente il mercato per assicurarsi almeno un altro calciatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA