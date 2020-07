Due giocatori di esperienza per puntellare difesa e centrocampo. Il Giugliano è più che mai attivo sul mercato e nelle prossime ore, probabilmente lunedì, saranno annunciati ufficialmente i nomi dei due primi acquisti della stagione. Sul centrocampista con caratteristiche offensive c'è già un accordo (almeno verbale) con Raffaele Poziello, classe 1988, giuglianese doc, ex Scafatese, Pomigliano e Nocerina.



L'altro giocatore, già individuato dal club (il nome è però top secret), sarà chiamato a rimpiazzare Impagliazzo, il roccioso difensore ischitano che ha deciso di non rinnovare con il club gialloblu. Nessuna nuova, intanto, per la sede del ritiro precampionato. Due le opzioni: Roccaraso o Campitello Matese.