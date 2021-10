Giugliano a valanga: 4-0 all'Arzachena

Giugliano a valanga sull'Arzachena. I tigrotti, che ottengono il quarto successo consevutivo delle prime quattro giornate di campionato, si impongono con un sontupso 4-0. La gara è in equilibrio solo nel primo tempo, quando i sardi riescono in qualche modo a contenere le sfuriate offensive dei gialloblu. I padroni di casa, che consolidano la propria posizione in vetta alla classifica, vanno a segno con Gladestony, Scaringella, Cerone e Poziello Raffaele. L'Arzachena, costretta a giocare in dieci per buona parte della ripresa, un solo tentativo degno di nota: la punizione di Mannoni ben parata da Baietti.