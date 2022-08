Giugliano a valanga sull'Ercolanese nell'ultimo test amichevole

Ancora una vittoria, ancora un test amichevole che fornisce indicazioni positive al tecnico Raffaele Di Napoli. Il Giugliano, archiviata la parentesi Rivisondoli, per due settimane sede del ritiro precampionato, ha superato con un roboante 9-1 l'Ercolanese, affrontata allo stadio De Cristofaro. In rete, per i gialloblu, Rizzo, Iglio, Kyeremateng (doppietta), Piovaccari, Raffaele Poziello, Izzo e due volte Ghisolfi.

I tigrotti si allenano nell'impianto di casa, in attesa dell'avvio e completamento dei lavori all'impianto di illuminazione, necessari affinché la società ottenga il via libera dagli organi competenti. La squadra di Di Napoli sarà costretta (per qualche settimana o mese) a giocare al Partenio di Avellino le prime gare ufficiali della stagione.