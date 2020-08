Il portiere Aldo Simoncelli (nella foto) saluta Giugliano. Classe 2001, l'ormai ex estremo difensore dei tigrotti - poco impiegato la scorsa stagione - ha raggiunto nei giorni scorsi l'accordo con la Gelbison, la compagine di Vallo Della Lucania iscritta al campionato di serie D. «La società - confermano i vertici del club cilentano - ha rinforzato il parco under con l’accordo siglato con il portiere Aldo Simoncelli, classe 2001 e alto 1 metro e 90 centimetri».



Resta in maglia gialloblù, invece, l'altro portiere: Marco Mola, tra i migliori nell'ultimo campionato conclusosi con un sorprendente terzo posto alle spalle di Palermo e Savoia. Il Giugliano è ancora alla ricerca degli ultimi tasselli (un difensore e un attaccante) per completare la rosa a disposizione del tecnico Guglielmo Tudisco.





