La notizia è di poco fa ed è positiva per il Giugliano. Ha dato esito negativo il giro di tamponi eseguito sulla stragrande maggioranza dei calciatori della rosa. Test che si erano resi necessari dopo il focolaio scoppiato nei giorni scorsi (5 atleti positivi) e che ha costretto i gialloblu a saltare due gare di campionato e un match di recupero. Restano in quarantena solo quattro tesserati. La società ha intanto ufficializzato la fine del rapporto con il ds Agliano, giunto a Giugliano soltanto due settimane fa. "La decisione - spiegano i vertici del Giugliano - di rinunciare alla carica è scaturita di comune accordo tra le parti. Agliano ha dovuto interrompere il suo lavoro per motivi strettamente personali". Il nome del nuovo direttore sportivo sarà annunciato nelle prossime ore.

