Giugliano, via Ferraro: Di Napoli in pole per la sostituzione

Lello Di Napoli, l'ex allenatore della Paganese fresco di retrocessione in D, è in pole per la sostituzione di Giovanni Ferraro alla guida del Giugliano. L'allenatore, che ha traghettato la squadra dalla serie D alla C, non sarà dunque confermato. Di Napoli, secondo gli ultimi rumors, avrebbe già raggiunto un accordo di massima con la società di Alfonso Mazzamauro. A breve le parti potrebbero mettere tutto nero su bianco. Anche Giuseppe Scurto, attuale allenatore dell'Under 18 della Roma, è stato accostato negli ultimi giorni al club gialloblu.