Quattro cessioni e quattro acquisti. C'è aria di rinnovamento nel Giugliano guidato da Massimo Agovino, reduce dal passo falso casalingo con la Palmese e da due precedenti sconfitte. Bacio Terracino, Alvino (nella foto), D'Alessandro e Colombatti, questi i quattro giocatori che hanno deciso - in accordo con la società gialloblu - di accassarsi altrove. Bacio Terracino è stato ceduto al Pomigliano, Alvino al Sorrento, D'Alessandro alla Turris e Colombatti al Corigliano.



Al loro posto il quartetto composto da Ragosta, Del Prete, La Ferrara e Logoruso. Il Giugliano è ancora vigile sul mercato e nelle prossime ore potrebbe annunciare un nuovo colpo in entrata. In uscita, invece, il portiere Maisto - poco impegnato finora dal tecnico Agovino - sarebbe in procinto di passare al Portici. Blindata la panchina: Massimo Agovino (almeno per ora) non si tocca. La squadra ha ripreso ieri la preparazione in vista del match di domenica in casa dell'Acireale. © RIPRODUZIONE RISERVATA