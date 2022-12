Finisce 1-1 il derby del Piccirillo fra Gladiator e Afragolese: rossoblù avanti nel segno di Longo, ripresi poi dopo appena due minuti da Tomi, anche lui a segno dal dischetto. Per il capitano dell’Afragolese è un gol che sa di storia: è il 38° in maglia rossoblù, mai nessuno come lui dal 1944 ad oggi.

Positivo l’approccio alla gara dei ragazzi di Agovino, pericolosi dopo appena sette minuti con una combinazione Da Dalt-Virgilio. Il vantaggio arriva al 14’: Celiento, messo giù in area, rimedia il penalty, Longo lo realizza. L’esultanza dura però appena due minuti. Tanto basta a Tomi per ristabilire l’equilibrio. Che sarà poi definitivo.

Sammaritani a un passo dal bis alla mezz’ora, prima con Nicolau, che spedisce di un nulla sul fondo, poi con Messina, letteralmente murato da Murolo.

Nella ripresa ci prova Virgilio per i rossoblù, spedendo però sull’esterno della rete. Ci riprova l’Afragolese con Celiento, che – su punizione – chiama Bufano al decisivo intervento. L’ultima occasione è di marca rossoblù: la confeziona Mancino, che conclude però di un nulla sul fondo.