Pari fra Gladiator e Afragolese: 1-1 a Pomigliano, Romano salva i rossoblù

Finisce 1-1 al Gobbato di Pomigliano fra Gladiator ed Afragolese (foto ufficio stampa). Il punto non accontenta nessuna delle due contendenti – entrambe chiamate a fare bottino pieno, i sammaritani per staccarsi dai playout, i rossoblù per restare agganciati ai playoff – ed alla fine è il Gladiator a recriminare per le occasioni non concretizzate.

I sammaritani restano quindi sestultimi, a braccetto con Cassino e Atletico Uri, mentre l’Afragolese si ritrova fuori dalla zona playoff, scavalcata dal Cynthialbalonga.

Padroni di casa in vantaggio alla mezz’ora con Mistretta, che batte Romano con una precisa inzuccata. La rete galvanizza i sammaritani, che sfiorano il raddoppio in due occasioni nei successivi quattro minuti, prima con Mancini, che – sempre di testa – spedisce sul fondo a pochi passi dalla linea di porta, poi con Panaioli, che scatta sul filo del fuorigioco, guadagna l’area e da posizione favorevole non inquadra la porta. Sussulto Afragolese con Caso Naturale, ma la conclusione è fuori misura.

Nella ripresa, due minuti e Longo manca di un nulla l’aggancio su calcio piazzato di Van Ransbeeck. Il pareggio arriva sei minuti più tardi: lo realizza Elefante, che scarica in rete profittando di una fortunata carambola in area. Fabiano perde intanto De Rosa, infortunato: al suo posto De Marzo. Tra il 23’ e il 25’ sale in cattedra l’estremo difensore rossoblù, neutralizzando Tomi in due circostanze. Velleitario, a dieci minuti dalla fine, il tentativo di Galletta, innescato da Celiento.