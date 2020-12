Un lungo balzo in avanti, alla soglia della zona playoff. Il Gladiator batte di misura la Nocerina nel recupero della sesta giornata, salendo a quota 9 e avvicinandosi a una sola lunghezza proprio dai molossi.

I sammaritani si dimostrano più cinici, sfruttando due indecisioni difensive degli ospiti, in particolare dell'estremo difensore Cappa, in giornata assolutamente negativa tenuto conto di diversi interventi scomposti in partita.

Su un campo visibilmente “provato” dalla pioggia, le due squadre danno subito impressione di non volersi affatto risparmiare. Gara a viso aperto, con il primo reale pericolo di marca rossonera con De Iulis che, di testa, chiama Fusco all'intervento.

Il Gladiator prendere gradualmente campo, sebbene non riesca a creare occasioni nitidissime da gol. Ma poco dopo la mezz'ora riesce comunque a passare. Sugli sviluppi di un angolo, il colpo di testa dell'ex di turno Di Pietro sembra innocuo; Cappa però parte in evidente ritardo e raccoglie palla nel sacco.

Nell'intervallo la Nocerina cambia: dentro Manoni per uno spento Garofalo e squadra più vivace, proprio col neo-entrato sempre protagonista delle azioni pericolose. Al 7' il numero 32 rossonero ci prova dal limite, Fusco si distende a respingere.

Al 18' nerazzurri vicini al raddoppio con Ferraro, che lavora un ottimo pallone al limite ma fallisce la mira nella stoccata. Ma è un flash, perché è la Nocerina a mantenere l'iniziativa al punto da trovare il pareggio a metà frazione. Calcio di punizione dalla destra di Manoni, Diakité sceglie bene il tempo e rimette le cose in pari.

E l'inerzia del match sembra essere cambiata, viste le altre tre occasioni nitide da gol collezionate dall'undici di mister Cavallaro. Al 23' Dammacco, da poco entrato, chiede triangolo a Diakité che gli restituisce palla qualche metro più dietro. Un giro di lancette e Manoni prova la volée su cross di De Iulis, con palla sul fondo. E alla mezz'ora ci prova anche Rizzo, su incursione da calcio d'angolo, con Fusco che si oppone in corner al colpo di testa del difensore ospite.

Spreca tanto la Nocerina e il Gladiator ritrova verve grazie ai cambi di mister Santonastaso. I nerazzurri alzano il baricentro e al 39' trovano il nuovo vantaggio. Su cross dalla sinistra, Marzano è troppo libero di colpire di testa da pochissimi metri, piazzandola nell'angolino con Cappa che non accenna l'uscita e si ritrova ancora battuto.

I rossoneri tentano il tutto per tutto, ma al 90' rischiano il tris con Strianese che allarga troppo la mira, firmando l'ultimo sussulto del match al Piccirillo.

