La Gelbison è attesa da un altro derby regionale con il Gladiator che precede di tre punti i cilentani finiti nella zona playout dopo gli ultimi risultati non certo esaltanti. La vittoria per i rossoblù di Vallo della Lucania manca ormai da quasi tre mesi e il clima comincia a farsi molto pesante. Per Luigi Squillante si tratta di un ritorno al passato avendo guidato il club casertano per due stagioni riuscendo anche a centrare un record di imbattibilità durata 31 giornate, ma l'allenatore di Sarno guarda all'attualità e pensa a caricare i suoi calciatori per spronarli a ritrovare il sorriso della vittoria, ma questo passa attraverso la rete che continua a latitare. Per questo match Squillante che proporrà il 4-3-3 rischia di non poter contare sull'attaccante Simonetti, ma spera di recuperarlo in extremis. La gara che si gioca a Santa Maria Capua Vetere, sarà diretta da Angelillo della sezione di Nola. Fischio d'inizio alle ore 14.30.