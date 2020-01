La Gelbison ritrova la vittoria che mancava da tre mesi e lo fa ancora una voltaontano da casa andando ad espugnare il campo del Gladiator con una rete del suo capitano Uliano. Il ritorno per Squillante sul campo casertano si è rivelato vincente e la Gelbison grazie ai 3 punti torna a respirare anche se la situazione non è ancora del tutto tranquilla. La vittoria consente ai cilentani di agganciare a quota 24 proprio il Gladiator. Ora si proverà a sfatare il tabù Morra nella gara di domenica prossima con il Fasano. Grande soddisfazione per il successo è stata espressa dal tecnico Squillante che ha sempre creduto in questa squadra. © RIPRODUZIONE RISERVATA