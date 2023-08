Gladiator-San Marzano: ammendee squalifiche pesanti per i tesserati

Il Giudice Sportivo di Serie D ha inflitto pesanti sanzioni a Gladiator e San Marzano sulla scorta di quanto annotato dal direttore di gara. Secondo quanto si legge nel dispositivo, al rientro delle squadre negli spogliatoi per l'intervallo ci sarebbe stato un principio di rissa che ha visto coinvolti tesserati di entrambi i club.

Il giudice ha comminato in tal senso un'ammenda di 900 euro a ciascuna società. In casa Gladiator inflitta una squalifica fino al prossimo 26 settembre Vincenzo Improta, componente dello staff tecnico nerazzurro. Quattro giornate di squalifica al difensore Davide Mansi e un turno al centrocampista Gioacchino Carullo (espulso per doppia ammonizione durante la partita).

Tra le file del San Marzano, inibizione fino al 19 settembre per il team manager Mirko Scermino e quattro turni di squalifica per il capitano Davide Di Gennaro, espulso dall'arbitro durante il concitato rientro negli spogliatoi delle due squadre a fine primo tempo.