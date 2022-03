Gol di De Rosa e il Giugliano liquida il Gladiator di misura

Un gol di De Rosa al 35' del primo tempo consente al Giugliano - capolista del girone G - di incamerare altri tre punti fondamentali in chiave promozione. I tigrotti, pur non brillando contro un Gladiator tignoso ma poco efficace in zona offensiva - allungano a più nove le lunghezze sulla Torres, diretta inseguitrice. Nel primo tempo i gialloblu di Ferraro impensieriscono in almeno tre cirostanze la retroguardia casertana. Il gol è siglato da De Rosa, che sfrutta un rimpallo dopo un buon inserimento in area di Rizzo. Il centrocampista con un preciso diagonale batte il portiere ospite De Luca. Nella ripresa il Gladiator colpisce una traversa con Tomi.