Gol a grappoli fra Mariglianese e Afragolese: passano i rossoblù per 4-3

Girandola di gol allo stadio santa Maria delle Grazie di Marigliano. È finito con un pirotecnico 3-4 il test amichevole tra i padroni di casa, freschi di promozione in serie D, e l’Afragolese, che punta apertamente al salto di categoria tra i professionisti.

A dieci giorni dall'inizio del campionato, un test probante e decisamente indicativo due per i tecnici Agovino e Sanchez (foto Us Mariglianese).

Un’occasione per parte nel primo quarto d’ora. Pericolosi per primi i rossoblù con Celiento, che impegna severamente Maione direttamente su calcio piazzato. Risponde la Mariglianese con Gennaro Esposito, su cui è decisivo Romano. Alla mezz’ora il vantaggio dei padroni di casa: lo sigla Di Dato, a segno di testa su traversone dalla destra. L’Afragolese prova a riprendere subito il match con Celiento, lanciato in profondità da Di Girolamo: abile nell’occasione Maione a respingere la conclusione ravvicinata. Finisce qui il primo tempo.

Nella ripresa, subito un doppio cambio per mister Agovino: fuori Tarascio e Romano, dentro Esposito e Mariano. Un minuto ed è di nuovo protagonista il portiere di casa, sempre su Celiento, al tiro dopo un’ubriacante serpentina. Il pari rossoblù al quarto d’ora. Lo realizza Liguori dagli undici metri (penalty concesso per fallo di mano di un difensore). Un minuto più tardi, triplo cambio rossoblù: spazio a Suraci, Senese e Galletta, a rilevare – rispettivamente – Liccardo, Di Girolamo e Cordato. Al minuto 24 il nuovo vantaggio Mariglianese: ci pensa Esposito, che raccoglie dalla destra e insacca agevolmente a due passi dalla linea di porta. È di nuovo pari al 32’, quando Senese innesca Suraci, che va via a un avversario e crossa per Silvestro, che di testa – in tuffo – fa 2-2. Il sorpasso al minuto 34: Sorgente riceve palla in profondità, guadagna l’area e infila il portiere in uscita per il 3-2 rossoblù. Il poker due minuti più tardi, realizzato dal neo entrato Romeo sugli sviluppi di un calcio dalla bandierina. Chiude le marcature Esposito a un minuto dal termine con un gran tiro nel cuore dell’area.