Reduce dal prezioso pareggio del Vanni Sanna contro la Torres, il Portici di mister Mattiacci prosegue la preparazione in vista della complicata sfida del San Ciro contro il Latina. Nel frattempo, al club tocca incassare due condanne. Le ha disposte il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, che ha accolto i ricorsi dell’ex tecnico Mauro Chianese, sollevato dal proprio incarico a stagione in corso, e del suo secondo Giuseppe Liguori.

Per il club di Ragosta, adesso, trenta giorni di tempo per provvedere al pagamento degli importi dovuti: il termine decorrerà dalla notifica dei lodi, inappellabili e immediatamente esecutivi, «che saranno trasmessi alle parti interessate con la specifica delle motivazioni e dell’importo riconosciuto».

In caso di ritardo nel pagamento è prevista «la penalizzazione di uno o più punti in classifica»; nell’ipotesi di inadempienze, invece, «oltre al deferimento alla Procura Federale, la società non potrà essere ammessa al campionato LND della stagione successiva». © RIPRODUZIONE RISERVATA