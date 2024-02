Gravina-Angri rinviata a mercoledì: Di Costanzo ancora sulla graticola

L'Angri ha richiesto e ottenuto il rinvio della prossima gara di campionato contro il Gravina, in programma da calendario domenica 25 febbraio. Secondo quanto stabilito dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono fruire di questa opzione tutte le società di Serie D i cui calciatori sono impegnati alla Viareggio Cup con la Rappresentativa di Serie D.

Il club grigiorosso sta infatti seguendo con grande interesse le prestazioni dell'attaccante Ascione, che si sta ben destreggiando nello storico torneo calcistico giovanile. Dunque, la partita esterna contro il Gravina si disputerà mercoledì 28 febbraio alle 14.30.

Intanto resta ancora in bilico la posizione del tecnico Nello Di Costanzo, sulla graticola ormai da almeno un paio di settimane visti i risultati non certo brillanti ottenuti dall'Angri. La società doriana ha già optato per un cambio in panchina nel corso del girone d'andata, quando lo stesso tecnico ex Taranto e Brindisi aveva preso il posto di Stefano Liquidato.