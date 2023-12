Gravina - Gelbison 3-1 disfatta per i cilentani al quarto KO consecutivo

La Gelbison non riesce ad invertire il trend negativo e la squadra cilentana incappa nella quarta sconfitta consecutiva, la terza da quando alla guida tecnica c'è Alessandro Erra, il quale finora ha raccolto zero punti. Per questa gara in terra murgiana il timoniere salernitano cambia modulo e manda in campo il tridente con Kosovan, Gagliardi e Croce, ma il risultato non cambia e per i cilentani arriva una pesante sconfitta. Al Gravina basta un tempo per mettere il match sui binari giusti. Dopo 10' arriva la prima rete con l'attaccante brasiliano Da Silva il quale approfitta di una leggerezza difensiva e realizza con un tiro a giro.

Al 25' c'è il raddoppio lo firma il capitano dei padroni di casa Chiaradia, direttamente su calcio di punizione con una precisa traiettoria che non lascia scampo a Milan.

Prima della chiusura del tempo al 37' arriva anche il tris: l'azione vincente si sviluppa sull'asse Chiaradia - Da Silva, con quest'ultimo che realizza la sua doppietta e manda le squadre all'intervallo sul risultato di 3-0. Gelbison di fatto non pervenuta.

Nella ripresa i padroni di casa si limitano a controllare la reazione della Gelbison che solo al 90' con il bomber Croce, realizza di testa la rete che serve solo a rendere meno pesante il passivo ma non evita il KO e fa scivolare la squadra a sole 5 lunghezze di vantaggio rispetto alla zona rossa e apre virtualmente la crisi. Mercoledì nel turno infrasettimanale ad attendere i cilentani c'è il match casalingo con la Fidelis Andria.