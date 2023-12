Gravina-Gelbison anticipata a sabato 16 dicembre: lascia il club Camilleri

Dopo il match perso con il Rotonda giocato sabato, la Gelbison anche nella 16esima giornata sarà impegnata in anticipo con la pericolante Gravina, la scelta di spostare a sabato 16 dicembre con inizio sempre alle 14.30 è stata presa di concerto tra le due società.

Per la Gelbison che arriva da tre sconfitte consecutive si tratta di un'altra sfida con una formazione in lotta per i playout.

Intanto sul fronte mercato in casa rossoblu dopo l'arrivo dell'attaccante Mattia Gagliardi, da registrare la voce in uscita del difensore Vincenzo Camilleri, 31 anni, che con la maglia rossoblu cilentana ha giocato la prima parte della stagione totalizzando 11 presenze con una rete nel turno inaugurale con la Team Altamura. Il difensore si è accasato al Barletta.