La Gelbison interrompe la serie utile di cinque risultati positivi tra i quali le vittorie nei due derby con Agropoli e Nocerina, e cade sul campo del Gravina che riesce a imporsi 3-1 in rimonta. La gara sembra mettersi bene per i cilentani che dopo un solo giro di lancette passano in vantaggio con un bel gol di Tedesco. Una marcatura che scuote i pugliesi che al 19' trovano il pareggio con il capitano Chiaradia e nel primo minuto di recupero della prima frazione Ficara fa andare i suoi all'intervallo in vantaggio 2-1. Nella ripresa poi la squadra di Loseto, a dieci minuti dalla conclusione, con il bulgaro Gogoski, trova uno spettacolare gol che chiude di fatto la contesa e regala al Gravina la vittoria che mancava da 11 giornate, e consente di agganciare proprio i cilentani a quota 31 in classifica. La Gelbison nella prossima gara affrontera il Cerignola terza ed in grande risalita. © RIPRODUZIONE RISERVATA