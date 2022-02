Gravina-Nocerina 0-2: in città il nuovo presidente Natale

Vittoria esterna dopo due mesi e mezzo, in concomitanza con l'arrivo in Italia del nuovo presidente Giancarlo Natale. La Nocerina trova il secondo successo in tre giorni e dopo aver rifilato un poker al Rotonda, batte a domicilio il Gravina riavvicinandosi alla zona playoff.

Talamo e Palmieri firmano il blitz in Puglia, al termine di una gara molto combattuta. L'accelerazione decisiva arriva a inizio ripresa, dopo alcuni botta e risposta nella prima frazione. Al 49' Dammacco si destreggia bene tra le maglie del Gravina, scagliando una conclusione che si stampa sul palo; Talamo è lesto a raccogliere il “rimbalzo” e a siglare il parziale 0-1.

Rossoneri sulle ali dell'entusiasmo, con Dammacco che sfiora il raddoppio subito dopo. Gradualmente il Gravina alza il ritmo, ma trova sulla sua strada l'estremo rossonero Venditti, provvidenziale su una punizione di Tommasone. E di rimessa la Nocerina fa ancora male, grazie all'azione imbastita da Donnarumma e finalizzata da Palmieri. Tris vicino ancora con Dammacco, sfortunato nella mira su calcio di punizione.

I padroni di casa provano a riaprire la gara, ma non riescono a creare reali pericoli alla porta difesa da Venditti. Nel finale recriminano per un fallo di Dammacco che l'arbitro reputa appena fuori dall'area di rigore. Al triplice fischio, festa grande nello spogliatoio dei molossi, di fatto fuori dalla crisi e chiamati a confermare il trend positivo nel derby in programma domenica al San Francesco contro il Sorrento.