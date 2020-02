A cinque mesi e mezzo dagli episodi violenti avvenuti a margine della partita Nocerina-Foggia, scattano provvedimenti cautelari nei confronti di otto ultras dauni. Per tutti è scattata la misura dell’obbligo di dimora.



Le indagini coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore e condotte dagli agenti del commissariati, diretti dal vicequestore Luigi Amato, hanno fruito dell’importante apporto di immagini registrate dai circuiti di videosorveglianza.



Nei giorni immediatamente successivi, scattarono due arresti e trentuno denunce tra i tifosi delle due compagini. Le accuse per i tifosi del Foggia sono di devastazione, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, con l’aggravante dell’utilizzo di armi e oggetti atti a offendere.



Tra le prescrizioni imposte dal Gip agli ultras dauni, quella di restare in casa dalle 14 alle 18 di ogni domenica. © RIPRODUZIONE RISERVATA