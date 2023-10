Igea Virtus-Portici 3-0: quarta sconfitta in campionato per gli azzurri

Quarta sconfitta in cinque gara per il Portici, che cade senza appello contro l’Igea Virtus: allo stadio D’Alcontres Barone finisce 3-0 per i padroni di casa. Ai siciliani basta un tempo per archiviare la pratica azzurra.

Otto minuti ed è subito vantaggio Igea: De Luca neutralizza il penalty calciato da Longo ma è lo stesso attaccante, più lesto di tutti a fiondarsi sulla sfera, a ribattere in rete per l’1-0. Padroni di casa di nuovo pericolosi dieci minuti più tardi con Schinnea, che conclude a fil di palo; poco dopo ancora Igea con Isgrò, che scuote l’esterno della rete. Il Portici si fa vivo in tre occasioni a cavallo della mezz’ora, prima con Maione (sfera di poco alta sulla traversa), poi con Marcucci (che chiama alla deviazione l’estremo difensore di casa), quindi ancora con Maione (giocata in acrobazia fuori misura). Al minuto 33 l’Igea cala il bis: Longo va via sulla sinistra e serve centralmente Schinnea, che di testa fa 2-0. Il tris arriva tre minuti più tardi: lo realizza Biondo, che mette in cassaforte i tre punti. Tutto facile per l’Igea, che nella ripresa si limita ad amministrare il triplo vantaggio.

Primo successo interno per i siciliani (secondo stagionale), Portici al secondo ko consecutivo e sempre pericolosamente inchiodato nei bassifondi della classifica.