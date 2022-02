Il 2 marzo in campo le cilentane Gelbison e Santa Maria per i recuperi

Il Dipartimento Interregionale in questi giorni è al lavoro per programmare le tante gare di recupero che si sono accumulate a causa del Covid che ha interessato molte squadre di tutti i gironi della quarta serie. Per quanto riguarda il girone I sono state fissate tre partite da giocare mercoledì 2 marzo, e due di queste riguardano le squadre cilentane presenti nel raggruppamento meridionale: la Gelbison capolista, che ospiterà al Morra il Trapani, match saltato in occasione della 16 giornata e per pura combinazione per i rossoblu di Vallo della Luacania, sarà la quarta gara consecutiva da giocare sul terreno amico, dopo quelle con Biancavilla il 13, San Luca il 20 e Lamezia il 27 febbraio, insomma una sequela che potrebbe far decollare ulteriormente la truppa guidata da Gianluca Esposito. Il Santa Maria Cilento dal cantosuo sempre nello stesso giorno dovrà ospitare al Carrano il San Luca, match rinviato nella 17esima giornata. La terza partita del girone I in tabellone è Giarre Biancavilla.