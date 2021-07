Il bomber Gagliardi tra i riconfermati della Gelbison

La Gelbison continua la sua azione sul piano delle riconferme e mette a segno un altro colpo importante assicurandosi anche per la prossima stagione le prestazioni del forte attaccante Mattia Gagliardi, 29 anni, il quale con la casacca rossoblu cilentana nella passata annata sportiva è andato a segno 10 volte, tra cui una rete quella messa a segno con il San Luca, è stata inserita tra le 30 più belle da segliere sul sito ufficiale della Lega Dilettanti.

L'annuncio della riconferma lo ha dato il presidente Maurizio Puglisi, che ha ribadito come non sia stato facile superare la concorrenza anche di formazioni di serie C che avevano messo gli occhi sull'attaccante calabrese. «Non potevo continuare con la Gelbison -dice Gagliardi- una grande squadra allestita con propositi ambiziosi da dirgenti molto competenti come hanno dimostrato nel passato campionato e che vogliono continuare su questa strada».