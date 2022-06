Il Cerignola supera 1-0 la Gelbison: ai cilentani non basta una ripresa all'attacco

La Gelbison torna a mani vuote dalla trasferta in terra pugliese nella gara della Poule Scudetto. Ad imporsi per 1-0 è stata la formazione di casa del Cerignola che ha finalizzato al meglio la rete giunta al 22' del primo tempo firmata da Malcore, che ha concrettizzato al meglio un contropiede. La Gelbison ha accusato il colpo e per tutto il primo tempo ha subito le iniziative dei padroni casa. Tutta altra storia nella ripresa quando i cilentani hanno creato almeno quattro limpide occasioni con Faella e soprattutto con Gagliardi che proprio nell'ultimo miniuto di recupero si è visto strozzare in gola l'urlo della rete. E il Cerignola si è assicurato i tre punti che la tengono in corsa per il secondo posto, mentre la Gelbison per sperare di proseguire il cammino nella corsa tricolore deve battere almeno con due reti il Giugliano nel match in programma domenica prossima al Morra di Vallo della Lucania.