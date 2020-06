Una cerimonia ufficiale per celebrare la promozione in serie C della Turris dopo un’attesa durata ben 19 anni. L’ha organizzata il Comune di Torre del Greco, che già nelle ore immediatamente successive alla delibera del Consiglio Federale – attraverso il sindaco Palomba e diversi consiglieri – aveva rivolto messaggi di congratulazioni al club corallino.



L’appuntamento è per domani – giovedì 18 giugno alle ore 18 – presso l’Auditorium Ponte Morandi del complesso Santissima Trinità, in Largo Annunciazione, «ove si svolgerà la cerimonia di premiazione della Turris per il prestigioso traguardo conseguito con l’ingresso ufficiale in serie C».



L’invito ufficiale – a firma del primo cittadino Giovanni Palomba e rivolto anche a tutti gli assessori e consiglieri comunali – è stato formalmente recapitato «all’intera dirigenza sportiva, calcistica ed ai calciatori tutti». © RIPRODUZIONE RISERVATA