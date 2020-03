L'ultima battuta d'arresto in casa risale allo scorso 1 dicembre, quando i gialloblu dovettero arrendersi alla corazzata Palermo. Da allora il Giugliano ha inanellato una serie impressionante di risultati positivi, agganciando il terzo posto in classifica e ritagliandosi un ruolo da protagonista indiscusso del girone I del campionato di serie D. La neo promossa, guidata in panchina da Massimo Agovino, è uno schiacciassassi tra le mura amiche ma il rendimento - negli ultimi due mesi e mezzo - è cresciuto e non poco anche in trasferta.



"E' il gruppo la nostra arma in più - sottolinea Crescenzo Liccardo, centrocampista e capitano del Giugliano - Non sono frasi fatte, questa squadra è animata da una grande voglia di fare. Seguiamo le direttive del mister e stiamo facendo un campionato ottimo, al di là di ogni più rosea aspettativa, tra l'altro pur dovendo fare fronte a continua assenze per infortuni". L'ultimo in ordine cronologico è quello del giovane bomber Antonio Orefice, infortunatosi due settimane fa al ginocchio. © RIPRODUZIONE RISERVATA