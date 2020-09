C'era grande attesa nei due centri del cilento Vallo della Lucania e Castellabate, per l'inizio del campionato di serie D che nella prima giornata prevede il derby tra la Gelbison ormai vetrena della categoria essendo alla decima partecipazione consecutiva in quarta serie e la neo promossa Santa Maria Cilento, ma per i tanti tifosi delle due squadre che erano pronti a gremire gli spalti del Morra, l'attesa è andata delusa. La società vallese con una nota pubblicata sul sito ufficiale ha reso noto che la gara sarà giocata a porte chiuse per le disposizioni anti covid pertanto le porte rimarrano sbarrate ai tifosi. Una brutta notizia per gli sportivi del territorio che saranno costretti a rimanere a casa e rinunciare ad assistere dal vivo al primo derby in D dei due team che rapprenstano il Cilento nel giorne I. © RIPRODUZIONE RISERVATA