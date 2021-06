Girone I: a luglio recuperi e playoff in campo Santa Maria e Gelbison

Dopo una lunga attesa legata ai casi Covid che hanno interessato 5 calciatori del Marina di Ragusa che aveva costretto il Dipartimento Interregionale a disporre il rinvio delle ultime due giornate del girone I in particolare per le squadre impegnate nella lotta per la promozione in C e per la retrocessione in eccellenza, per un totale di 9 partite e di conseguenza aveva fatto slittare anche la disputa dei playoff. Nel pomeriggio il Presidente Federale, Gabriele Gravina, ha disposto per il girone I che la fine della stagione è prorogata al 10 luglio, derogando rispetto al 30 giugno termine ultimo per la chiusura dell'annata sportiva. Il nuovo calendario prevede i recuperi della 33esima giornata mercoledì 30 giugno e quelli della 34esima ed ultima di campionato sabato 3 luglio, e in questa data scenderà in campo anche il Santa Maria Cilento, che sarà impegnata in trasferta con la Cittanovese, a quest'ultima manca un punto per avere la certezza della salvezza. Per i playoff le date sono: mercoledì 7 luglio con le semifinali, in campo anche la Gelbison che al Morra di Vallo della Lucania, ospiterà il San Luca, mentre la finale che determinrà la vincente del girone meridionale di quarta serie ci sarà sabato 10 luglio. Il fischio d'inizio di tutte le gare è previsto per le ore 17.