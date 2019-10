© RIPRODUZIONE RISERVATA

"Dobbiamo invertire la rotta in trasferta": è il leitmotiv, in casa Giugliano , alla vigilia dell'impegno sul campo del Biancavilla. Lontano dalle mura amiche i gialloblu dihanno raccolto, su quattro gare disputate, soltanto un punticino. Rendimento diametralmente opposto a quello casalingo, che fa registrare quattro vittorie su altrettanti incontri. "In trasferta abbiamo giocato anche delle buone gare e forse meritavamo qualche punto in più - spiega il trainer Agovino - Ma ora bisogna cambiare registro, invertire il trend e conquistare punti anche fuori casa. Punti importanti per l'autostima e il morale del gruppo".Gli fa eco il ds: "La classifica - dice - è più che buona: abbiamo tredici punti e siamo in linea con i programmi di inizio stagione. Parlare di crisi fuori casa è eccessivo, è ancora presto per emettere sentenze. Bisogna attendere ulteriori match per capire quale sia la reale situazione. Siamo stati decimati dalle assenze e abbiamo toppato, in realtà, solo in due gare. C'è tutto il tempo per rimediare".