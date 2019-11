Diciannove punti in classifica e la possibilità, già a partire dalla prossima gara interna con il Corigliano, formazione non certo irresistibile, di poter fare un ulteriore balzo in avanti in graduatoria. Il Giugliano, autentica rivelazione del girone I, vuole battere un altro piccolo record, centrando domenica il sesto successo consecutivo tra le mura amiche del Vallefuoco di Mugnano.



Per farlo, il tecnico Massimo Agovino punta sui tre attaccanti, Caso Naturale, Alvino e De Vena, in grande spolvero nelle ultime gara, ma anche sulla difesa, ormai diventato il punto di forza della compagine gialloblu. Sul campo del Nola, battuto domenica scorsa, il migliore in campo fu Raffaele Di Girolamo, già leader della squadra promossa dall'Eccellenza in serie D.



«Sono soddisfatto - dice - per come si sta comportando l'intero reparto. Mister Agovino è un martello durante gli allenamenti. Lavoriamo molto sulla linea difensiva e i risultati si stanno vedendo. Il mio rapporto con l'allenatore? Ottimo. È stato lui, ancor prima che mi chiamasse il compianto presidente Sestile, a darmi fiducia e a volermi anche in serie D».