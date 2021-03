Il Giugliano cade in casa: il Sassari passa con due gol di Scotto

Due gol nei primi minuti di gioco e per Il Giugliano è notte fonda. Al De Cristofaro, nel match valido per il recupero della 17 esima giornata, passa il Sassari latte dolce. Partenza a razzo dei sardi, che passano in vantaggio al 2' con Scotto. L'attaccante indovina l'angolo alla destra di Piazza con una punizione ben calibrata. Il numero 9 del Sassari si ripete all'8' e sempre con un tiro da fermo calciato dal limite dell'area. Per il Giugliano, domenica aveva battuto in rimonta l'Arzachena, è una mazzata tremenda. I tigrotti giocano al piccolo trotto e solo nella ripresa riescono (in un paio di occasioni) ad impensierire la retroguardia sarda. I padroni di casa scenderanno di nuovamente in campo domenica nella gara interna con il Muravera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA