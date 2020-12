Un deciso passo indietro rispetto alle precedenti gare di campionato. Il Giugliano, reduce da tre risultati utili di fila, cade sul campo del Cassino: 3-1 lo score finale di una gara che si è decisa nella prima frazione di gioco. Micidiale l'uno-due dei laziali che dopo soli nove minuti erano già in vantaggio di due reti. La prima siglata da Lucchese; la seconda da Vitiello. Il terzo gol per i padroni di casa, arrivato al 18', porta invece la firma di Tribelli. Tre gol sul groppone, insomma, in meno di venti minuti. Il Giugliano, guidato in panchina da Roberto Carannante, ha accorciato le distanze al 22' con l'argentino Lautaro Fernandez. Nella ripresa il Cassino ha contenuto le sfuriate dei gialloblu e gestito il doppio vantaggio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA