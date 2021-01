Nuova trasferta in terra sarda per il Giugliano. I gialloblu, reduci dalla batosta casalinga con il Savoia, saranno di scena domenica sul campo del Lanusei. Un altro impegno insidiossisimo per la compagine guidata da Roberto Carannante, che negli ultimi due turni di campionato ha rimediato altrettante sconfitte. I tigrotti recuperanno l'infortunato Orefice, assente anche contro il Savoia, ma dovranno ancora rinunciare all'argentino Arario, alle prese ormai da tempo con un fastidioso problema all'adduttore.

"Contro il Savoia, almeno nel primo tempo, ho visto una squadra vogliosa e ben messa in campo - spiega il tecnico Carannante - Alla lunga, però, è venuto fuori il maggior tasso tecnico del Savoia. Ora è tempo di cambiare marcia, di tornare a fare risultati - aggiunge il trainer del Giugliano - Confido nel recupero degli attaccanti infortunati, Orefice in primis".

