Il Giugliano chiama a raccolta i tifosi per l'impegno casalingo di domenica contro il Licata, una delle compagini più forti del girone. In vista della sfida che si terrà sul terreno del Vallefuoco di Mugnano, ancora per qualche gara sede dei match interni dei tigrotti, la società del Giugliano ha deciso di donare una sciarpa per ogni biglietto venduto, in prevedinta o al botteghino, "affinché l'impianto di Mugnano sia invaso dai colori a noi cari", con un'iniziativa denominata "Coloriamo il Vallefuoco di gialloblu".



Finora in casa il Giugliano non ha mai steccato: quattro vittorie su altrettanti incontri". In trasferta, invece, gli uomini di Agovino hanno raccolto un solo punto. Domenica i tigrotti dovranno riscattare la battuta d'arresto subita sul campo del Biancavilla. Una sconfitta di misura (2-1) arrivata al termine di una prestazione molto positiva. "Prima o poi - spiegano i dirigenti del Giugliano - ci sbloccheremo anche in trasferta. Finora, almeno sul piano del gioco, non abbiamo quasi mai demeritato".



