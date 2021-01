Il Giugliano crolla in casa sotto i colpi del Savoia. Un 3-0 per gli oplontini che non ammette repliche. I biancoscudati di Salvatore Aronica, dopo un buon primo tempo, piazzano la prima zampata di giornata in avvio di ripresa: al 3' è Orlando a sfruttare un batti e ribatti in area e a battere Mola. Al 13' Kieramateng, ben servito da Correnti, sigla il raddoppio. Infine al 28' l'ex di turno Gennaro Esposito, realizza il terzo gol per gli ospiti. Per il Giugliano, privo della coppia Orefice-Arario, è la seconda sconfitta di seguito. I tigrotti cercheranno di riscattarsi nelle due gare di recupero, in programma contro il Carbonia e l'Arzachena.

