Il Giugliano, in piena corsa play off, affronta domani in casa il Roccella. Si gioca al De Cristofaro (ore 14,30) che si preannuncia gremito. Il tecnico gialloblu Massimo Agovino dovrà ancora una volta a fare meno di alcuni uomini importanti, soprattutto nel reparto offensivo, nell'ultimo periodo falcidiato dagli infortuni. In dubbio i due attaccanti di maggiore qualità, Orefice e Caso Naturale. In attacco potrebbe debuttare il neo acquisto Filogamo, prelevato due giorni fa dal Benevento.



Gli infortuni hanno costretto il tecnico Agovino, già da qualche settimana, a modificare il modulo tattico: la squadra sarà schierata (ancora una volta) con un centrocampo a rombo e due attaccanti. Non saranno della gara Carbonaro e capitan Liccardo. © RIPRODUZIONE RISERVATA