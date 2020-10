Il Giugliano, già in crisi di risultati, cerca il riscatto sul campo del Latina. Le prime due giornate di campionato hanno regalato solo amarezze ai tigrotti, che domani saranno di scena sul terreno di una delle pretendenti alla vittoria finale nel torneo. Una gara, insomma, che si preannuncia carica di insidie. I gialloblu di Roberto Carannante saranno tra l'altro privi di Di Girolamo, ancora fermo ai box per infortunio, e Carbonaro, squalificato nell'ultimo turno. In difesa, dunque, spazio a D'Ausilio che giocherà al centro del reparto con Stendardo. In mezzo al campo, invece, agiranno Liccardo, il rientrante Tarascio e Poziello. Nessuna sorpresa in attacco: spazio ad Orefice, Caso Naturale e Filogamo. La società, intanto, ha fatto quadrato intorno all'alllenatore, ma i primi malumori già serpeggiano tra i tifosi.

