Il Giugliano archivia con un successo anche la pratica Messina, guidato in panchina da Karel Zeman. Due a uno il risultato finale al termine di una gara emozionante, ma fortemente condizionata dalle raffiche di vento. I gialloblu si sono imposti con una doppietta del giovane attaccante Orefice. Nel post gara, però, a tenere banco è stata la questione stadio. I presidenti del Giugliano, Luigi e Gaetano Sestile, hanno annunciato che quella di "oggi è da ritenersi l'ultima gara disputata al Vallefuoco di Mugnano.



Dal Comune di Giugliano - hanno spiegato i massimi dirigenti dei tigrotti - abbiamo ricevuto rassicurazioni sul fatto che il primo match del nuovo anno sarà disputato al De Cristofaro di Giugliano. Se così non dovesse essere - hanno aggiunto - ne tratteremo le dovute conseguenze: non scenderemo in campo". © RIPRODUZIONE RISERVATA