E' il Giugliano dei record. La formazione guidata da Massimo Agovino ha conquistato diciotto punti su altrettanti disponibili tra le mura amiche del Vallefuoco di Mugnano, ancora per qualche settimana sede delle gare interne dei gialloblu. Nei nove gironi di serie D, nessuna altra squadra può vantare tale ruolino di marcia. Tra i professionisti, invece, solo Juventus e Reggina tengono il passo dei tigrotti, domenica di scena sul campo del Savoia. Un derby d'alta quota che farà registrare il tutto esaurito.



"Stiamo lavorando benissimo - spiega Salvatore Micillo, prelevato in estate dal Napoli e autentica rivelazione di questo scorcio di stagione - Il mister tiene molto alla fase difensiva e i risultati si vedono. In trasferta, dopo un avvio di campionato problematico, ci siamo sbloccati con la bella vittoria ottenuta sul campo del Nola. Domenica affronteremo il Savoia. Sarà un match duro, insidioso, ma lo affrontiamo con la massima serenità, consci della nostra forza". © RIPRODUZIONE RISERVATA