Giugliano scatenato sul mercato. La società gialloblu ha ufficializzato l'acquisto di Gennaro Esposito, classe 1984, attaccante che in passato ha già vestito la maglia dei tigrotti. Esposito ha militato anche nel Napoli Primavera e ha collezionato anche una panchina con la prima squadra azzurra, che in quel periodo militava in serie B nonché due presenza in serie C. Nelle ultime tre stagioni il neo acquisto del Giugliano si è fatto notare nei campionati di serie D ed Eccellenza, siglando tra l'altro cinquantacinque reti.



Esposito, che ha vestito anche le maglie di Turris, Casertana, Benevento, Pro Vasto, Brindisi e Taranto, potrebbe debuttare già domenica nell'impegnativa trasferta di Acireale. Il tecnico Massimo Agovino ha già fatto debuttare (nell'ultimo incontro di campionato) altri tre nuovi acquisti: Ragosta, Logoruso e Del Prete.