Sciolto il nodo in casa Giugliano: il nuovo allenatore è Guglielmo Tudisco, ex tecnico della Primavera dell'Avellino. Tudisco, originario di Giugliano, è stato preferito agli altri allenatori monitorati dalla società, tra cui Salvatore Ambrosino e Antonio Sanchez. Tudisco subentra a Massimo Agovino, il trainer che aveva traghettato il Giugliano dall'Eccellenza alla serie D e conquistato un terzo posto in quarta serie. La società, sul fronte della rosa, ha inoltre confermato alcuni pilastri della vecchia guardia. Su tutti Di Girolamo e Caso Naturale. Il nuovo allenatore sarà presentato nelle prossime ore. La società, attaverso il presidente Luigi Sestile, ha già fatto sapere di essere intenzionata "a portare avanti un progetto all'insegna della valorizzazione dei giovani". © RIPRODUZIONE RISERVATA