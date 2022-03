Il Giugliano si rituffa in campionato, Ferraro: «Con la Vis Artena sarà dura»

Il Giugliano, archiviata la sosta, si rituffa in campionato. E' in programma domani (ore 15) l'anticipo sul campo della Vis Artena. Un match difficile, ma sicuramente alla portata della compagine gialloblu guidata da Giovanni Ferraro, attualmente capolista del girone G: “Sono state due settimane molto positive e serene - spiega il tecnico dei tigrotti - La squadra ha ripreso energie fisiche e mentali. I ragazzi stanno bene, siamo pronti per questo rush finale. Capiamo il momento e sappiamo cosa ci stiamo giocando. Mancano due mesi al termine di questo campionato - aggiunge Ferraro - lavoriamo da agosto per raggiungere un qualcosa di storico per tutti. Pensare al futuro però è superfluo e controproducente. Noi dobbiamo pensare al presente, partita dopo partita, perché il nostro futuro passa dal nostro presente. La Vis Artena è una squadra ostica, da non sottovalutare".